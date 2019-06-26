Карлссон: у «Вегаса» есть всё для победы в Кубке Стэнли. Это конечная цель

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон прокомментировал заключение восьмилетнего контракта.

«С самого начала переговоров у нас был хороший разговор. Клуб хотел многолетний контракт, я хотел остаться на долгий срок. Так что всё прошло быстро. Мне нравится жить в Лас-Вегасе, ведь это отличный город. Мне нравится иметь возможность называть это место своим домом и понимать, что я никуда не уеду в ближайшее время.

Прошлый сезон был не самым удачным для меня? В каждом сезоне нужно проявлять себя. Ты идёшь в новый чемпионат, чтобы быть там успешным. Хочешь доказать себе и всем окружающим, что всё ещё являешься хорошим игроком. То, что произошло в прошлом, — это уже история. Теперь просто нужно двигаться вперёд.

У «Вегаса» есть всё для победы в Кубке Стэнли. Это наша конечная цель. Я хочу выиграть Кубок вместе с этой командой. Смотрю на неё и думаю, что всё выглядит очень хорошо», — цитирует Карлссона официальный сайт НХЛ.