Мэтт Дюшейн встретится с представителями «Монреаля»

Североамериканский инсайдер Дэвид Паньотта сообщил, что «Монреаль Канадиенс» интересуется нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Мэттом Дюшейном. 1 июля форвард может стать неограниченно свободным агентом. По действующему контракту хоккеист зарабатывает $ 6 млн.

«Слышал, что «Канадиенс» встретятся с Мэттом Дюшейном на этой неделе», – написал Паньотта в «Твиттере».

В ходе минувшего сезона 28-летний форвард был обменян в «Коламбус Блю Джекетс» из «Оттавы Сенаторз». В общей сложности Дюшейн набрал 70 (31+39) очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 10 играх плей-офф набрал 10 (5+5) баллов. По действующему контракту хоккеист зарабатывает $ 6 млн.

Ранее стало известно, что канадским нападающим также интересуются «Аризона Койотс», «Даллас Старз» и «Нэшвилл Предаторз».