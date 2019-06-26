КХЛ определила обязательный пункт изменения разметки на сезон-2019/20

Как стало известно «Чемпионату», начиная с сезона-2019/20 на ледовых площадках клубов Континентальной хоккейной лиги за каждыми воротами обязательно должна быть нанесена разметка в форме трапеции.
Ранее сообщалось, что со следующего сезона должны вступить изменения, касающиеся разметки линии ворот: две линии ворот смещаются на 65 см в сторону ближайшего короткого борта, а четыре круга вбрасывания, расположенные в конечных зонах, смещаются на 55 см в сторону ближайшего короткого борта.
Однако теперь стало известно, что в случае, если технические возможности арены не позволяют выполнить данные требования к старту сезона-2019/20, то необходимые работы по подготовке арены и нанесению обновлённой разметки необходимо провести к старту сезона-2020/21.
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