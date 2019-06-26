Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

КХЛ определила обязательный пункт изменения разметки на сезон-2019/20

КХЛ определила обязательный пункт изменения разметки на сезон-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», начиная с сезона-2019/20 на ледовых площадках клубов Континентальной хоккейной лиги за каждыми воротами обязательно должна быть нанесена разметка в форме трапеции.

Ранее сообщалось, что со следующего сезона должны вступить изменения, касающиеся разметки линии ворот: две линии ворот смещаются на 65 см в сторону ближайшего короткого борта, а четыре круга вбрасывания, расположенные в конечных зонах, смещаются на 55 см в сторону ближайшего короткого борта.

Однако теперь стало известно, что в случае, если технические возможности арены не позволяют выполнить данные требования к старту сезона-2019/20, то необходимые работы по подготовке арены и нанесению обновлённой разметки необходимо провести к старту сезона-2020/21.

ФХР объявила об изменении разметки линии ворот
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент