КХЛ определила обязательный пункт изменения разметки на сезон-2019/20

Как стало известно «Чемпионату», начиная с сезона-2019/20 на ледовых площадках клубов Континентальной хоккейной лиги за каждыми воротами обязательно должна быть нанесена разметка в форме трапеции.



Ранее сообщалось, что со следующего сезона должны вступить изменения, касающиеся разметки линии ворот: две линии ворот смещаются на 65 см в сторону ближайшего короткого борта, а четыре круга вбрасывания, расположенные в конечных зонах, смещаются на 55 см в сторону ближайшего короткого борта.



Однако теперь стало известно, что в случае, если технические возможности арены не позволяют выполнить данные требования к старту сезона-2019/20, то необходимые работы по подготовке арены и нанесению обновлённой разметки необходимо провести к старту сезона-2020/21.

ФХР объявила об изменении разметки линии ворот