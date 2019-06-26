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Хьюз — о сравнении с Кейном: хочу, чтобы у меня был свой стиль

Хьюз — о сравнении с Кейном: хочу, чтобы у меня был свой стиль
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз, выбранный на драфте под первым номером, поделился ожиданиями от игры в составе «дьяволов».

«Мне нравится Восточное побережье. В Джерси приятно жить. Я очень рад, что буду играть за «Девилз». Это потрясающая команда. «Девилз» — это семья. Я сразу обратил на это внимание. Меня здесь очень тепло встретили. С нетерпением жду, когда смогу показать болельщикам и руководству клуба, на что способен.

Надеюсь, что у меня получится наладить хорошие связи с болельщиками в Нью-Джерси. Я знаю, что они очень любят команду и всячески её поддерживают. Мне это очень нравится. Сравнение с Патриком Кейном? Я хочу быть Джеком Хьюзом. Хочу, чтобы у меня был свой стиль, чтобы болельщики хотели быть Джеком Хьюзом», — приводит слова игрока официальный сайт лиги.

Джек Хьюз будет играть в «Нью-Джерси» под номером Никиты Кучерова
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