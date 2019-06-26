Маклеллан: «Вашингтон» не будет активен на рынке свободных агентов

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан отметил, что клуб не собирается заниматься активной работой на рынке свободных агентов.



«Наши потребности изменились. Раньше команде необходимо было залатать дыры. Теперь мы видим, какую пользу стал приносить Уилсон, как окреп Врана. Не думаю, что «Вашингтону» необходимо активно участвовать на рынке. Возможно, нужно немного подкорректировать четвёртую тройку нападения. У нас есть несколько ребят, которые провели минувший сезон не так хорошо, как ожидалось. Возможно, нам придётся немного изменить «химию», — приводит слова Маклеллана Washington Post.



В минувшем сезоне столичная команда вышла в плей-офф, где проиграла в первом раунде «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4.

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