Никита Щербак подписал трёхлетний контракт с «Авангардом»

«Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Никитой Щербаком, информирует официальный сайт омского клуба. Контракт с форвардом, вернувшимся из Национальной хоккейной лиги, рассчитан на три сезона.

23-летний Щербак провёл два года в системе «Монреаль Канадиенс», откуда с драфта отказов его забрал «Лос-Анджелес». В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги нападающий принял участие в восьми встречах, отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени. В среднем Щербак проводил на площадке около 10 минут за матч.



В 28 играх Американской хоккейной лиги Щербак записал в актив пять заброшенных шайб и семь результативных передач.

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