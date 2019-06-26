«Монреаль» продлил на два года контракт с защитником Райлли
«Монреаль Канадиенс» объявил о заключении двухлетнего контракта с защитником Майком Райлли, информирует официальный сайт канадского клуба. По условиям соглашения, среднегодовая зарплата 25-летнего хоккеиста составит $ 1,5 млн.
Райлли выбран «Коламбус Блю Джекетс» на драфте-2011 в четвёртом раунде под общим 97-м номером. «Монреаль» приобрёл игрока у «Миннесоты Уайлд» в результате обмена зимой 2018 года. Райлли провёл 170 матчей в лиге, выступая за «Уайлд» и «Канадиенс». На его счету семь заброшенных шайб и 30 результативных передач.
В минувшем сезоне Райлли провёл 57 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, записав на свой счёт три заброшенные шайбы и восемь результативных передач при показателе полезности «0» и 16 минутах штрафного времени.
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