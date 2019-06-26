Шестёркин: Лундквист был моим кумиром с самого раннего детства

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин поделился эмоциями от прибытия в Нью-Йорк. Российский хоккеист занимается в лагере развития «синерубашечников».
«Я немного поговорил с Павлом Бучневичем. Он сказал, что Нью-Йорк — отличный город, но здесь лучше ходить, а не водить автомобиль. Два дня назад мне удалось пройти 22 километра, так что постепенно я привыкаю к этому.
Лундквист был моим кумиром с самого раннего детства. С нетерпением жду момента, когда увижусь с ним на льду и посмотрю, как он работает на тренировках. Очевидно, что меня ждёт большая работа. Трудно давать оценку вратарям, глядя на их игру по телевизору. Могу сказать, что и Хенрик, и Георгиев — очень быстрые голкиперы. С нетерпением жду, когда смогу работать вместе с ними. Мне предстоит долгий путь, поскольку я очень далёк от той цели, которую ставлю перед собой», — приводит слова Шестёркина официальный сайт клуба.
- 26 июня 2019
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