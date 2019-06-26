«Авангард» заключил контракты с двумя воспитанниками клуба

«Авангард» заключил контракты с воспитанниками клуба — нападающими Максимом Мизюриным и Даниилом Берестнёвым. Об этом сообщил президент «ястребов» Максим Сушинский.



«Контракты с клубом подписали нападающие Максим Мизюрин и Даниил Берестнёв. Наши воспитанники, что для клуба особенно важно.



Для Мизюрина и Берестнёва предстоящий сезон станет шансом показать себя, побороться за место в основе команды КХЛ, а значит, мотивация у них будет запредельная. Молодость и энергия — ценные качества для «Авангарда», и мы будем рады, если молодые талантливые игроки усилят наш клуб», — приводит слова Сушинского пресс-служба омского клуба.

Мизюрин сыграл в МХЛ 51 матч, забросил 11 шайб, сделал 16 передач, набрал 12 минут штрафа, показатель полезности «+18». В главной юниорской лиге Квебека сыграл 108 матчей, забросил 33 шайбы, сделал 47 передач, набрал 47 минут штрафа, показатель полезности «-14».

Берестнёв в сезоне-2018/19 выступал в Главной юниорской лиге Квебека за «Валь-д'Ор Форёрс», сыграл 73 матча и набрал 19 (5+14) очков.