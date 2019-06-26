«Филадельфия» заключила новый контракт с голкипером Эллиоттом

«Филадельфия Флайерз» продлила контракт с голкипером Брайаном Эллиоттом, информирует официальный сайт «лётчиков». Новое соглашение с вратарём рассчитано на один сезон. По условиям договора, Эллиотт заработает $ 2 млн.



В минувшем сезоне вратарь провёл 26 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, одержав 11 побед. Он отражал 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,96.



Эллиотт перебрался в «Филадельфию» летом 2017 года, подписав контракт в качестве свободного агента. За два сезона, проведённых в составе «Флайерз», он одержал 34 победы, отражая 90,8% бросков и пропуская 2,77 шайбы в среднем за игру.

Ранее 34-летний Эллиотт защищал цвета «Оттавы Сенаторз», «Колорадо Эвеланш», «Сент-Луис Блюз» и «Калгари Флэймз».