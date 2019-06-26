Никита Нестеров привёз Кубок Гагарина в Челябинск

Защитник ЦСКА Никита Нестеров прибыл с Кубком Гагарина в родной Челябинск, информирует пресс-служба московского клуба в «Твиттере». Завтра, 27 июня, с 11:00 до 14:00 мск главный трофей КХЛ будет выставлен в холле хоккейной школы «Трактор».



В прошедшем сезоне 26-летний Нестеров провёл 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ, записав на свой счёт четыре заброшенные шайбы и 14 результативных передач. Кроме того, хоккеист заработал показатель полезности «+16» и 20 минут штрафа. В плей-офф уроженец Челябинска набрал 11 (2+9) очков в 20 матчах при показателе полезности «+11».



По итогам минувшего сезона ЦСКА впервые в истории стал победителем Кубка Гагарина. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли в четырёх матчах «Авангард».

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