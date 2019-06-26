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Бродо: «Нью-Джерси» выбрал Хьюза и получил Суббэна. Теперь о нас говорят все

Бродо: «Нью-Джерси» выбрал Хьюза и получил Суббэна. Теперь о нас говорят все
Хоккей / НХЛ 0

Легендарный в прошлом голкипер Мартин Бродо, входящий в менеджмент «Нью-Джерси Дэвилз», поделился мнением о приобретении нападающего Джека Хьюза и защитника Пи Кея Суббэна. Американца выбрали на драфте под первым номером, а канадец достался «дьяволам» в результате обмена с «Нэшвилл Предаторз».

«Мы хорошо сработали — выиграли лотерею драфта, выбрали Хьюза, а затем получили Суббэна. И всё это случилось за 48 часов. Это здорово. Теперь о нас говорят все. Это шаг в правильном направлении. Посмотрим, что у нас получится. Но в любом случае мы сейчас стали сильнее, чем в последнем матче минувшего регулярного сезона с «Флоридой», — приводит слова Бродо официальный сайт НХЛ.

По итогам минувшего сезона «Нью-Джерси» не сумел попасть в плей-офф.

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