Бродо: «Нью-Джерси» выбрал Хьюза и получил Суббэна. Теперь о нас говорят все
Легендарный в прошлом голкипер Мартин Бродо, входящий в менеджмент «Нью-Джерси Дэвилз», поделился мнением о приобретении нападающего Джека Хьюза и защитника Пи Кея Суббэна. Американца выбрали на драфте под первым номером, а канадец достался «дьяволам» в результате обмена с «Нэшвилл Предаторз».
«Мы хорошо сработали — выиграли лотерею драфта, выбрали Хьюза, а затем получили Суббэна. И всё это случилось за 48 часов. Это здорово. Теперь о нас говорят все. Это шаг в правильном направлении. Посмотрим, что у нас получится. Но в любом случае мы сейчас стали сильнее, чем в последнем матче минувшего регулярного сезона с «Флоридой», — приводит слова Бродо официальный сайт НХЛ.
По итогам минувшего сезона «Нью-Джерси» не сумел попасть в плей-офф.
Этот «дьявол» Суббэн. Кто выиграл от обмена суперзвезды?
На Восточном берегу стало веселее.
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