Луонго — о завершении карьеры: одно из самых сложных решений в жизни

Голкипер «Флориды Пантерз» Роберто Луонго объяснил решение завершить спортивную карьеру.
«Это одно из самых сложных решений из тех, которые мне приходилось принимать в жизни. Я очень долго думал перед тем, как объявить о завершении карьеры. Мне кажется, что сейчас наступило подходящее время для того, чтобы проститься с большим хоккеем. Я принял решение, исходя из возможностей организма.
С тех пор как мне сделали операцию на бедре пару лет назад, я появлялся за два часа до каждой тренировки и за три часа до игры. Я делал разнообразные упражнения для укрепления мышц бедра. Вся моя жизнь вращалась вокруг восстановления. Я был готов пойти на жертвы, был готов пойти на всё это, поскольку безумно люблю хоккей.
Оглядываясь на прошедший сезон, могу сказать, что мне не понравилось собственное выступление. Я играл намного лучше во второй половине, но всё это не соответствовало установленным мною стандартам. Я хотел красть победы у соперников, хотел быть неприступной стеной», — приводит слова Луонго официальный сайт «Флориды».
- 26 июня 2019
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