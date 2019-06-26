Немчинов: Зубова заслуженно ввели в Зал хоккейной славы

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов прокомментировал включение Сергея Зубова в Зал хоккейной славы.



«Сергея заслуженно ввели в Зал хоккейной славы в Торонто. Он был одним из лучших защитников, выступавших в лиге. Когда мы играли вместе в «Рейнджерс», меня восхищало его мастерство. Это умение подстроить игру под свой темп. Никогда не забуду, как Зубов брал эту шайбу, закатывался за ворота, выходил оттуда. Шёл он вроде бы небыстро. Но никто не мог у него отобрать эту шайбу.



Зубов уже был хоккеистом национальной сборной, когда приехал в Америку. Успел выиграть Олимпиаду. Но потом на полсезона отправился в фарм-клуб. А когда его подняли в НХЛ, он как-то сразу заиграл. Главный тренер «Рейнджерс» Майк Кинэн ему доверял. И эта пара Брайан Лич — Сергей Зубов в большинстве просто рвала соперника. Они делали передачи вдоль синей линии. Сейчас так уже не действуют. Но они на загляденье хорошо разыгрывали комбинации.



Сергея никто не мог обыграть. Зубов отличался умением правильно расположиться на площадке, грамотно выставить клюшку. Он мог играть жёстко, но не раскалывал соперника как Дарюс Каспарайтис или Володя Малахов. Но с Зубовым никто ничего не мог поделать. Он подстраивался под игроков и чисто отбирал шайбы», — приводит слова Немчинова официальный сайт НХЛ.

«Самый недооценённый игрок НХЛ». Сергей Зубов – в Зале хоккейной славы Легендарный защитник и двукратный обладатель Кубка Стэнли получил заслуженное признание.