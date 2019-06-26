Ковалёв: Зубов всегда выделялся хитростью

Известный в прошлом форвард Алексей Ковалёв поделился мнением о включении Сергея Зубова в Зал хоккейной славы.



«Главное качество Зубова, которое позволило ему так хорошо проявить себя в НХЛ, — он стягивал на себя много игроков, а потом делал такие передачи, что соперник не ждал, что туда может пойти шайба.



Я особо не следил, как Зубов играл в ЦСКА. Но там в составе было много классных, более возрастных игроков. И молодому защитнику не особо доверяли, не давали много времени на льду, чтобы он мог показать себя. А когда Зубов попал в «Рейнджерс», люди поняли его талант, дали ему шанс раскрыться.



Каждый из наших защитников исполнил свою работу в плей-офф. Но Зубов и Лич выделялись. Они примерно одинакового плана игроки. Правда, Брайан больше ходил в нападение, был более агрессивным. И даже стал лучшим бомбардиром клуба в том плей-офф. Но Зубов мог хорошо начать атаку, разыграть большинство на синей линии. У нас всё шло через них с Личем, и они разгоняли все моменты оттуда, создавая путаницу. Соперник просто не мог понять, куда пойдёт атака. Ну а Зубов всегда выделялся хитростью. Вроде вперёд не лезет, люди теряют его из виду, а он внезапно подключается в нападение», — приводит слова Ковалёва официальный сайт НХЛ.

«Самый недооценённый игрок НХЛ». Сергей Зубов – в Зале хоккейной славы Легендарный защитник и двукратный обладатель Кубка Стэнли получил заслуженное признание.