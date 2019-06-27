«Каролина» выменяла у «Вегаса» нападающего Хаулу

«Каролина Харрикейнз» совершила обмен с «Вегас Голден Найтс», получив нападающего Эрика Хаулу, информирует официальный сайт «ураганов». В обратном направлении проследовал нападающий Николас Рой и условный выбор в пятом раунде драфта-2021.
28-летний Хаула в минувшем сезоне провёл 15 матчей в составе «рыцарей», отметившись двумя голами и пятью результативными передачами. В ноябре минувшего года нападающий получил травму в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» и выбыл до конца сезона. Хаула пополнил ряды «Вегаса» в результате драфта расширения, который состоялся летом 2017 года.
В сезоне-2017/18 финский форвард установил личный рекорд по голам (29), результативным передачам (26), очкам (55) и голам в большинстве (12). В 20 матчах плей-офф он набрал 9 (3+6) очков в составе команды, которая добралась до финала Кубка Стэнли.
- 27 июня 2019
-
08:47
-
08:37
-
08:16
- 26 июня 2019
-
23:58
-
23:46
-
22:55
-
22:01
-
21:45
-
21:27
-
21:12
-
20:51
-
20:04
-
19:47
-
19:42
-
19:22
-
19:12
-
18:58
-
18:39
-
18:04
-
17:52
-
17:29
-
17:09
-
16:47
-
16:34
-
15:50
-
15:41
-
14:59
-
14:30
-
14:00
-
13:43
-
13:40
-
13:15
-
12:54
-
12:15
-
12:05