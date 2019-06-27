«Каролина» выменяла у «Вегаса» нападающего Хаулу

«Каролина Харрикейнз» совершила обмен с «Вегас Голден Найтс», получив нападающего Эрика Хаулу, информирует официальный сайт «ураганов». В обратном направлении проследовал нападающий Николас Рой и условный выбор в пятом раунде драфта-2021.



28-летний Хаула в минувшем сезоне провёл 15 матчей в составе «рыцарей», отметившись двумя голами и пятью результативными передачами. В ноябре минувшего года нападающий получил травму в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» и выбыл до конца сезона. Хаула пополнил ряды «Вегаса» в результате драфта расширения, который состоялся летом 2017 года.



В сезоне-2017/18 финский форвард установил личный рекорд по голам (29), результативным передачам (26), очкам (55) и голам в большинстве (12). В 20 матчах плей-офф он набрал 9 (3+6) очков в составе команды, которая добралась до финала Кубка Стэнли.

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