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Гортон — о Шестёркине: не скажу, что у него нет никаких шансов в «Рейнджерс»

Гортон — о Шестёркине: не скажу, что у него нет никаких шансов в «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон оценил голкипера Игоря Шестёркина. В настоящий момент россиянин занимается в лагере развития клуба из Нью-Йорка.

«Шестёркин приехал в Северную Америку для того, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Я не собираюсь никому мешать и говорить: «Парень, пока у тебя нет никаких шансов в нашей команде». Опять же, Игорь добился хороших результатов в КХЛ, где был на ведущих ролях. Невозможно сказать таким ребятам, что у них нет никаких шансов. Посмотрим, как он проявит себя во время тренировочного лагеря.

Давайте не забывать, что Шестёркин является новичком. Ему необходимо адаптироваться к новым условиям. Кажется, что «Рейнджерс» приобрёл Шестёркина очень давно, и теперь мы рады, что он приехал сюда», — приводит слова Гортона официальный сайт «синерубашечников».

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