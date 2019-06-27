Барков: многому научился у Луонго. Повезло, что играл вместе с ним

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал информацию о том, что голкипер Роберто Луонго принял решение завершить карьеру в 40-летнем возрасте.



«Мне повезло играть вместе с Луонго на протяжении почти всей карьеры. Никогда не забуду позитивную атмосферу, которую Роберто принёс в раздевалку. Я многому научился у Лу, в том числе как правильно готовиться к матчам и как оставаться профессионалом как на льду, так и за его пределами. Я в восторге от наследия, которое он оставил команде», — приводит слова Баркова официальный сайт клуба.

За карьеру в НХЛ Луонго провёл 1044 матча и одержал 489 побед, отражая 91,9 % бросков и пропуская 2,52 шайбы за игру. Помимо «Флориды», он защищал цвета «Нью-Йорк Айлендерс» и «Ванкувер Кэнакс». Роберто является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и двукратным чемпионом мира (2003, 2004) в составе сборной Канады.

