Пашков: нигде так не вертят кресло главного тренера, как в «Локомотиве»

Олимпийский чемпион, советский вратарь и тренер Александр Пашков поделился мнением о возможных тренерских перестановках по ходу сезона в КХЛ.



«У нас в хоккейных кругах много обсуждается появление в «Локомотиве» канадца Мактавиша. Хоккеиста такого знаю, видел его игру живьём, очень полезный и командный нападающий. Что собой представляет тренер Мактавиш, который, говорят, не работал в этой роли все последние годы, мне кажется, не знает никто. Не удивлюсь, если первые перемены произойдут в Ярославле. Нигде так не вертят кресло главного тренера, как в последние 20-25 лет в «Локомотиве».



В московском регионе не жду чего-то горячего, даже в «Витязе» у тренера-новичка Кравца, назначение которого удивило, будет поддержка руководства. В минское «Динамо» во второй раз пришёл Вудкрофт, вряд ли наши братья-белорусы вновь пустят его «в расход». Наверное, всё-таки основные события по традиции будут разворачиваться на Востоке», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

В КХЛ уже четыре североамериканских тренера. Когда в НХЛ позовут русских? И это мы не учитываем помощников, обращая внимание только на главных тренеров, которые начнут сезон-2019/20 в командах Континентальной лиги.