Меркулов: контракт Шипачёва продлён, селекционная работа продолжается

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов прокомментировал заключение нового контракта с Вадимом Шипачёвым.



«Сегодня можно официально объявить, что действующий контракт Вадима Шипачева продлён ещё на один сезон. Таким образом, новое соглашение действует до 30 апреля 2021 года. Ни для кого не секрет, что Вадим является одним из лучших центральных нападающих России. Поэтому руководство клуба было решительно настроено сохранить такого игрока в команде. За один сезон в «Динамо» Вадим Шипачёв успел не только принести массу пользы команде, но и переписать рекорды клуба. Мы уверены, что на этом он не остановится. Отмечу, что селекционная работа продолжается», — цитирует Меркулова официальный сайт московского «Динамо».

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