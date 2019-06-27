Московское «Динамо» объявило о заключении нового контракта с Вадимом Шипачёвым

Московское «Динамо» заключило новый контракт с нападающим Вадимом Шипачёвым, информирует официальный сайт бело-голубых. Соглашение с форвардом рассчитано до 30 апреля 2021 года. Ранее контракт игрока был рассчитан до конца сезона-2019/20, однако соглашение с центрфорвардом было решено продлить ещё на один год.
В минувшем сезоне Шипачёв установил общий рекорд по результативности за всю историю клуба. На счету 87-го номера бело-голубых 76 (21+55) очков, набранных в 72 играх. В регулярном чемпионате Вадим провёл 61 матч, отметившись 20 заброшенными шайбами и 48 результативными передачами при показателе полезности «+22». В плей-офф нападающий набрал 8 (1+7) баллов в 11 матчах при показателе полезности «+2».
Шипачёв является одним из самых титулованных игроков в составе бело-голубых. В его коллекции наград золото Олимпийских игр (2018), полный комплект медалей чемпионатов мира (золото — 2014, серебро — 2015, бронза — 2016, 2017), а также два Кубка Гагарина (2015, 2017).
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