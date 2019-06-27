Генменеджер «Каролины»: Хаула будет готов к тренировочному лагерю

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл прокомментировал обмен с «Вегас Голден Найтс», в результате которого «ураганы» заполучили нападающего Эрика Хаулу. В настоящий момент финский форвард продолжает восстановление после травмы колена, полученной в ноябре 2018 года.



«Эрик — опытный хоккеист, обладающий высоким уровнем мастерства. Он здорово проявил себя как в равных составах, так и в спецбригадах. Мы ожидаем, что он залечит травму и будет готов к тренировочному лагерю», — приводит слова Уодделла официальный сайт «ураганов».

28-летний Хаула в минувшем сезоне провёл 15 матчей в составе «рыцарей», отметившись двумя голами и пятью результативными передачами. В ноябре минувшего года нападающий получил травму в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» и выбыл до конца сезона.