Флетчер: Эллиотт — качественный вратарь. Рад, что он остаётся в «Филадельфии»
Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер прокомментировал продление контракта с голкипером Брайаном Эллиоттом.
«Последние два сезона Брайан играл за нас хорошо. Это качественный, всё доказавший вратарь, который всякий раз, оказываясь в воротах, сражается на сто процентов. Мы рады, что он останется в нашей команде», — цитирует генменеджера официальный сайт лиги.
Эллиотт перебрался в «Филадельфию» летом 2017 года, подписав контракт в качестве свободного агента. За два сезона, проведённых в составе «Флайерз», он одержал 34 победы, отражая 90,8% бросков и пропуская 2,77 шайбы в среднем за игру.
Ранее 34-летний Эллиотт защищал цвета «Оттавы Сенаторз», «Колорадо Эвеланш», «Сент-Луис Блюз» и «Калгари Флэймз».
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