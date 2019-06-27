Флетчер: Эллиотт — качественный вратарь. Рад, что он остаётся в «Филадельфии»

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер прокомментировал продление контракта с голкипером Брайаном Эллиоттом.



«Последние два сезона Брайан играл за нас хорошо. Это качественный, всё доказавший вратарь, который всякий раз, оказываясь в воротах, сражается на сто процентов. Мы рады, что он останется в нашей команде», — цитирует генменеджера официальный сайт лиги.

Эллиотт перебрался в «Филадельфию» летом 2017 года, подписав контракт в качестве свободного агента. За два сезона, проведённых в составе «Флайерз», он одержал 34 победы, отражая 90,8% бросков и пропуская 2,77 шайбы в среднем за игру.

Ранее 34-летний Эллиотт защищал цвета «Оттавы Сенаторз», «Колорадо Эвеланш», «Сент-Луис Блюз» и «Калгари Флэймз».