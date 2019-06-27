Миллер: сделаю всё, чтобы помочь «Ванкуверу» выйти в плей-офф

Нападающий Джей Ти Миллер прокомментировал обмен, в результате которого он сменил «Тампа-Бэй Лайтнинг» на «Ванкувер Кэнакс».



«Когда «Тампа» встречалась с «Кэнакс», я всегда обращал внимание на их талантливую молодёжь. Против них очень интересно играть. А сейчас я буду играть вместе с ними. Это же здорово! Думаю, что мне предоставился отличный шанс. У этой команды огромный потенциал, и я сделаю всё, чтобы помочь ей выйти в плей-офф.



Я уже доказал, что у меня хороший бросок, и я способен переигрывать лучших вратарей НХЛ. В последние годы я забрасывал по 20 шайб. Хочу забивать больше. Не хочу называть конкретные цифры, но уверен, что стабильность поможет улучшить статистику», — приводит слова Миллера официальный сайт НХЛ.

Генменеджер «Тампы»: обменяли Миллера, чтобы разгрузить платёжную ведомость