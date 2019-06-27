Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бронзовый призёр МЧМ-2019 Слепец: переход на новую ступень карьеры дался легко

Бронзовый призёр МЧМ-2019 Слепец: переход на новую ступень карьеры дался легко
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Локомотива», бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира — 2019 Кирилл Слепец рассказал, как принял решение связать свою судьбу с хоккеем.

«История о том, как я попал в хоккей, довольно забавная. В детском саду у меня был друг, и на двери шкафчика висела его фотография в хоккейной форме. Мне тоже очень захотелось стать хоккеистом, и я попросил у родителей отвести меня в секцию. При этом в семье никто хоккеем особо не интересовался.

На профессиональном уровне отличаются многие вещи. Например, твоя роль на льду. Но лично для меня переход на новую ступень карьеры получился несложным.

Я очень люблю приезжать в сборную. Во-первых, это почётно — защищать честь своей страны. Во-вторых, у меня всегда лучше получается играть именно за национальную команду. Несмотря на то что чемпионат мира — 2017 в составе юниорской сборной был для меня дебютным, волнения почти не было, достаточно быстро вкатился.

Дебютный гол в КХЛ? Забавно получилось, забил первый гол в КХЛ во время выезда на Дальний Восток. Считайте, у себя дома. Мы убежали в контратаку два в одного, и я получил передачу у самых ворот. Передо мной был пустой угол, надо было просто скоординироваться и подставить клюшку», — цитирует Слепца официальный сайт КХЛ.

Игроки молодёжной сборной России. Что изменилось в их карьере после МЧМ?
Кое-кто получил шанс в КХЛ, а некоторых продолжают не замечать.
28 русских на драфте НХЛ! Такого не было уже 16 лет
По количеству задрафтованных игроков Россия впервые за долгие годы опередила шведов.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент