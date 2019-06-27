Бронзовый призёр МЧМ-2019 Слепец: переход на новую ступень карьеры дался легко

Нападающий «Локомотива», бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира — 2019 Кирилл Слепец рассказал, как принял решение связать свою судьбу с хоккеем.



«История о том, как я попал в хоккей, довольно забавная. В детском саду у меня был друг, и на двери шкафчика висела его фотография в хоккейной форме. Мне тоже очень захотелось стать хоккеистом, и я попросил у родителей отвести меня в секцию. При этом в семье никто хоккеем особо не интересовался.



На профессиональном уровне отличаются многие вещи. Например, твоя роль на льду. Но лично для меня переход на новую ступень карьеры получился несложным.



Я очень люблю приезжать в сборную. Во-первых, это почётно — защищать честь своей страны. Во-вторых, у меня всегда лучше получается играть именно за национальную команду. Несмотря на то что чемпионат мира — 2017 в составе юниорской сборной был для меня дебютным, волнения почти не было, достаточно быстро вкатился.



Дебютный гол в КХЛ? Забавно получилось, забил первый гол в КХЛ во время выезда на Дальний Восток. Считайте, у себя дома. Мы убежали в контратаку два в одного, и я получил передачу у самых ворот. Передо мной был пустой угол, надо было просто скоординироваться и подставить клюшку», — цитирует Слепца официальный сайт КХЛ.

Игроки молодёжной сборной России. Что изменилось в их карьере после МЧМ? Кое-кто получил шанс в КХЛ, а некоторых продолжают не замечать.