Глава Удмуртии: финансирование «Ижстали» увеличится за счёт «Авангарда»
Глава Удмуртской республики Александр Бречалов заявил о грядущем увеличении финансирования клуба Высшей хоккейной лиши (ВХЛ) «Ижсталь» в сезоне-2019/20.
«Мы заключили соглашение с омским «Авангардом», договорились, что будет серьезная помощь в виде высокого уровня игроков. И «Авангард» будет платить нам, это впервые такое у нас соглашение. В этом смысле существенно увеличится финансирование клуба, – заявил руководитель республики», — цитирует Бречалова IzhLife со ссылкой на радио «Комсомольская правда — Ижевск».
Также глава Удмуртии анонсировал старт реконструкции ледовой арены клуба уже в июне. В минувшем сезон.
По итогам сезона-2018/19 «Ижсталь» заняла 26-е место в турнирной таблице ВХЛ.
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