Воспитанник ЦСКА Калиниченко вернулся в клуб из США

Генеральный менеджер клуба «Трай-Сити Американс» Боб Тори рассказал о переходе российского защитника Романа Калиниченко в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — ХК ЦСКА.



«Мы очень рады за Романа, поскольку он будет играть в хоккей на профессиональном уровне. Мы хотели бы поблагодарить его за те два года, которые он провёл в нашем клубе, и пожелать ему всего наилучшего в его хоккейных начинаниях», — цитирует Тори Amshockey.



К «Трай-Сити Американс» Калиниченко присоединился в 2017 году. В 111 проведённых матчах за команду, выступающую в WHL, он набрал 19 (3+16) очков.



Калиниченко является воспитанником ХК ЦСКА. В период с 2015 по 2017 год 18-летний хоккеист выступал за молодёжные составы столичного клуба.