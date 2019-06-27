Воспитанник ЦСКА Калиниченко вернулся в клуб из США
Генеральный менеджер клуба «Трай-Сити Американс» Боб Тори рассказал о переходе российского защитника Романа Калиниченко в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — ХК ЦСКА.
«Мы очень рады за Романа, поскольку он будет играть в хоккей на профессиональном уровне. Мы хотели бы поблагодарить его за те два года, которые он провёл в нашем клубе, и пожелать ему всего наилучшего в его хоккейных начинаниях», — цитирует Тори Amshockey.
К «Трай-Сити Американс» Калиниченко присоединился в 2017 году. В 111 проведённых матчах за команду, выступающую в WHL, он набрал 19 (3+16) очков.
Калиниченко является воспитанником ХК ЦСКА. В период с 2015 по 2017 год 18-летний хоккеист выступал за молодёжные составы столичного клуба.
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