Мэтт Дюшейн встретится с представителями «Нэшвилла»

Североамериканский инсайдер Пьер ЛеБрюн сообщил, что «Нэшвилл Предаторз» интересуется нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Мэттом Дюшейном. 1 июля форвард может стать неограниченно свободным агентом. По действующему контракту хоккеист зарабатывает $ 6 млн.



«В четверг Мэтт Дюшен встретится с «Предаторз» в Нэшвилле», – написал ЛеБрюн в своём «твиттере».



В ходе минувшего сезона 28-летний форвард был обменян в «Коламбус Блю Джекетс» из «Оттавы Сенаторз». В общей сложности Дюшейн набрал 70 (31+39) очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 10 играх плей-офф набрал 10 (5+5) баллов. По действующему контракту хоккеист зарабатывает $ 6 млн.



Ранее стало известно, что канадским нападающим также интересуются «Аризона Койотс», «Даллас Старз» и «Монреаль Канадиенс».