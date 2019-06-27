Экблад: играть рядом с Луонго было честью. Он — легенда хоккея

Защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад прокомментировал информацию о том, что голкипер Роберто Луонго принял решение завершить карьеру в 40-летнем возрасте.



«Играть с Луонго, учиться у него и дружить с ним было честью для меня. Он — легенда хоккея и настоящий партнёр по команде. Надеюсь, остаток своей карьеры я смогу работать изо дня в день так, как работал Роберто.



Желаю ему всего наилучшего, здоровья и счастья в его жизни вне спорта», — приводит слова Экблада официальный сайт клуба.



За карьеру в НХЛ Луонго провёл 1044 матча и одержал 489 побед, отражая 91,9% бросков и пропуская 2,52 шайбы за игру. Помимо «Флориды» он защищал цвета «Нью-Йорк Айлендерс» и «Ванкувер Кэнакс». Роберто является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и двукратным чемпионом мира (2003, 2004) в составе сборной Канады.

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