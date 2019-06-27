«Виннипег» не даст Лайне уйти из клуба

Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» не планирует расставаться с Патриком Лайне. Об этом сообщает генеральный менеджер клуба Кевин Чевелдэйофф.
По словам Чевелдэйоффа, клуб приложит максимум усилий для сохранения в своей обойме всех ограниченно свободных агентов. Лайне является одним из них.
«Мы рассмотрим все варианты и тогда определимся, но мы намерены повторить любые предложения. У нас всё лето впереди», — цитирует Кевина официальный сайт НХЛ.
«Виннипег» выбрал Лайне под вторым номером на драфте-2016. В минувшем чемпионате нападающий набрал 50 (30+20) очков в 82 играх и 4 (3+1) балла в шести поединках розыгрыша Кубка Стэнли.
21-летний форвард в течение трёх сезонов в НХЛ забросил 110 шайб и занимает шестое место среди снайперов НХЛ за этот период после Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» (133), Никиты Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» (120), Джона Тавареса из «Торонто Мэйпл Лифс» (112), Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» (112) и Остона Мэттьюса из «Торонто» (111).
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