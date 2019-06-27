Экс-форвард московского «Динамо» Закриссон может продолжить карьеру на родине

Бывший нападающий ХК «Динамо» (Москва) Патрик Закриссон в ближайшее время может стать игроком одного из клубов чемпионата Швеции. Об этом сообщает Afton Bladet. О расторжении его контракта со столичным клубом стало известно в конце мая.



По информации издания, за 32-летним хоккеистом наблюдают сразу несколько клубов SHL, однако, вероятнее всего, он присоединится к ХК «Лександ».



Прошлый сезон Хакриссон провёл в составе «Динамо». В 49 матчах он набрал 20 (8+12) очков. В сезоне-2017/18 Патрик выступал за ХК «Сибирь» — на его счету 42 (13+29) очка в 56 матчах.



В 2008 году Закриссон в составе ХК «Линчёпинг» стал серебряным призёром чемпионата Швеции. Также он является серебряным призёром юниорского чемпионата мира—2005.