Берюбе — о защите чемпионства: у нас будут проблемы, но нужно трудиться

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мыслями о возможной защите Кубка Стэнли.



«С этими проблемами сталкиваешься перед каждым сезоном, но в этом году будет ещё тяжелее, потому что мы выиграли Кубок. Сезон затянулся, тренироваться будет тяжело. Очень многое будет зависеть от того, в каком состоянии ребята прибудут на сборы. Там им надо будет прибавить, чтобы подготовиться ко 2 октября. Время пролетит быстро. Проблемы точно будут.



Главное — работать каждый день. Нам надо работать, как мы трудились в минувшем сезоне. Начать нужно с тренировочного лагеря и не сбавлять оборотов в течение сезона. Выиграл матч или проиграл — надо исправить ошибки и двигаться дальше, думать только о предстоящей игре. Это очень важно. Таким должен быть наш настрой. Таким он был в минувшем сезоне, таким он должен быть в новом», — цитирует Берюбе официальный сайт НХЛ.