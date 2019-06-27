Берюбе — о защите чемпионства: у нас будут проблемы, но нужно трудиться

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе поделился мыслями о возможной защите Кубка Стэнли.
«С этими проблемами сталкиваешься перед каждым сезоном, но в этом году будет ещё тяжелее, потому что мы выиграли Кубок. Сезон затянулся, тренироваться будет тяжело. Очень многое будет зависеть от того, в каком состоянии ребята прибудут на сборы. Там им надо будет прибавить, чтобы подготовиться ко 2 октября. Время пролетит быстро. Проблемы точно будут.
Главное — работать каждый день. Нам надо работать, как мы трудились в минувшем сезоне. Начать нужно с тренировочного лагеря и не сбавлять оборотов в течение сезона. Выиграл матч или проиграл — надо исправить ошибки и двигаться дальше, думать только о предстоящей игре. Это очень важно. Таким должен быть наш настрой. Таким он был в минувшем сезоне, таким он должен быть в новом», — цитирует Берюбе официальный сайт НХЛ.
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