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«Каролина» не смогла убедить Марло играть за неё, его контракт будет выкуплен

«Каролина» не смогла убедить Марло играть за неё, его контракт будет выкуплен
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» не сумел убедить нападающего Патрика Марло выступать в своих рядах. Контракт канадца будет выкуплен, сообщает спортивный журналист Пьер ЛеБрюн в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Марло интересуются в «Аризоне», «Колорадо» и «Лос-Анджелесе». Сам игрок дал клубу понять, что хотел бы оказаться поближе к своей семье, которая возвращается в Сан-Хосе.

В сезоне-2018/19 39-летний Марло провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 16 шайб и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «-6». В плей-офф Марло отметился двумя результативными передачами в семи играх.

Ранее Марло был обменян в «Каролину» из «Торонто Мэйпл Лифс».

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