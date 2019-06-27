Овечкин: «Динамо» — мой родной клуб, всегда сильно переживаю за него

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал тот факт, что он сохранит за собой должность советника генерального директора ХК «Динамо» Москва.
«Внимательно следил за ситуацией в «Динамо», всё-таки это мой родной клуб, всегда сильно переживаю за него. Очень рад, что тут сейчас работают люди, которых я хорошо знаю, которые хотят вернуть клуб на вершину.
Здорово пообщались с руководством клуба. Видно, что в «Динамо» сейчас хорошая атмосфера, есть заинтересованность и уверенность в действиях у людей. Надеюсь, что в этом сезоне команда покажет хороший результат и порадует всех наших болельщиков. На новом стадионе побывать ещё не удалось, но, думаю, летом обязательно исправлю этот пробел. Внешне он шикарен!» — цитирует Овечкина официальный сайт «Динамо».
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