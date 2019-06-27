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Овечкин: «Динамо» — мой родной клуб, всегда сильно переживаю за него

Овечкин: «Динамо» — мой родной клуб, всегда сильно переживаю за него
Хоккей / КХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал тот факт, что он сохранит за собой должность советника генерального директора ХК «Динамо» Москва.

«Внимательно следил за ситуацией в «Динамо», всё-таки это мой родной клуб, всегда сильно переживаю за него. Очень рад, что тут сейчас работают люди, которых я хорошо знаю, которые хотят вернуть клуб на вершину.

Здорово пообщались с руководством клуба. Видно, что в «Динамо» сейчас хорошая атмосфера, есть заинтересованность и уверенность в действиях у людей. Надеюсь, что в этом сезоне команда покажет хороший результат и порадует всех наших болельщиков. На новом стадионе побывать ещё не удалось, но, думаю, летом обязательно исправлю этот пробел. Внешне он шикарен!» — цитирует Овечкина официальный сайт «Динамо».

Кровопусков: должность Овечкина в «Динамо» — это не формальность
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