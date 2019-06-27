Шалагин повторил буллит Кучерова без броска в тренировочном лагере «Тампы»
Российский хоккеист Михаил Шалагин отличился эффектно реализованным буллитом в тренировочном лагере развития «Тампы-Бэй Лайтнинг». 19-летний нападающий повторил трюк Никиты Кучерова, отправив шайбу в ворота, не совершая бросок.
«Выглядит знакомо… Шалагин выходит на тренировку», — подписано видео буллита Шалагина.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы-Бэй».
Михаил Шалагин является игроком московского ХК «Спартак», поэтому официально участником лагеря развития не является.
Напомним, впервые подобную реализацию буллита Никита Кучеров продемонстрировал в начале 2017 года, когда принёс «Тампе» победу над «Баффало Сэйбрз». На Матче всех звёзд НХЛ — 2018 россиянин успешно повторил свой трюк.
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