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Шалагин повторил буллит Кучерова без броска в тренировочном лагере «Тампы»

Шалагин повторил буллит Кучерова без броска в тренировочном лагере «Тампы»
Хоккей / НХЛ 0

Российский хоккеист Михаил Шалагин отличился эффектно реализованным буллитом в тренировочном лагере развития «Тампы-Бэй Лайтнинг». 19-летний нападающий повторил трюк Никиты Кучерова, отправив шайбу в ворота, не совершая бросок.

«Выглядит знакомо… Шалагин выходит на тренировку», — подписано видео буллита Шалагина.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы-Бэй».

Михаил Шалагин является игроком московского ХК «Спартак», поэтому официально участником лагеря развития не является.

Напомним, впервые подобную реализацию буллита Никита Кучеров продемонстрировал в начале 2017 года, когда принёс «Тампе» победу над «Баффало Сэйбрз». На Матче всех звёзд НХЛ — 2018 россиянин успешно повторил свой трюк.

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