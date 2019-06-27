Нападающий Орлович-Грудков подписал контракт с «Сочи»

Хоккейный клуб «Сочи» произвёл обмен с петербургским СКА. Состав «Сочи» пополнил Денис Орлович-Грудков, тогда как в северную столицу отправился Даниил Мироманов. Об этом сообщает официальный сайт ХК «Сочи».
23-летний Орлович-Грудков является воспитанником СКА, однако в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за питерский клуб выходил лишь дважды. В сезоне-2016/17 нападающий выступал за «Амур», в составе которого забросил свою первую шайбу в КХЛ.
Минувший сезон Орлович-Грудков провёл в составе команды «СКА-Нева». В регулярном чемпионате он провел 51 матч и набрал 33 (20+13) очка при показателе полезности «+18».
На минувшей зимней Универсиаде в Красноярске Орлович-Грудков завоевал золотую медаль, параллельно став лучшим бомбардиром сборной России (10 очков в шести матчах).
22-летний Даниил Мироманов сезон-2018/19 провёл в составе «Манчестер Монархс». В 49 матчах он набрал 40 (13+27) очков.
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