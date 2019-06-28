«Каролина» выкупила контракт Патрика Марло. Он числился в клубе меньше недели

Клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз» выкупил контракт канадского нападающего Патрика Марло, информирует официальный сайт клуба. Опытный форвард 22 июня стал игроком «ураганов» в результате обмена с «Торонто Мэйпл Лифс». Однако убедить Марло остаться в «Каролине» в клубе не сумели.

Ранее сообщалось, что Марло интересуются в «Аризоне», «Колорадо» и «Лос-Анджелесе». Сам игрок дал клубу понять, что хотел бы оказаться поближе к своей семье, которая возвращается в Сан-Хосе.



В сезоне-2018/19 39-летний Марло провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 16 шайб и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «-6». В плей-офф Марло отметился двумя результативными передачами в семи играх.