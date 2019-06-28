Бэррон — о блестящей передаче Кравцова: у него глаза на затылке. Особенный игрок

Нападающий Корнелсского университета Морган Бэррон поделился впечатлениями от участия в лагере новичков «Нью-Йорк Рейнджерс». В ходе одного из двусторонних матчей Бэррон отправил шайбу в пустые ворота после блестящей передачи Виталия Кравцова.

«Довольно легко понять, почему он является особенным игроком. У него глаза на затылке. Он всегда видит, что происходит. Очень хорошо читает игру. Разумеется, с ним легко играть», — приводит слова Бэррона официальный «твиттер» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Кравцов был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта 2018 года под общим девятым номером. В минувшем сезоне КХЛ Кравцов провёл 50 матчей в составе «Трактора» в регулярном чемпионате и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности «-3». В плей-офф на его счету две результативные передачи в четырёх матчах.