Шестёркин отметился серией сейвов на буллитах в лагере новичков «Рейнджерс»
Российский голкипер Игорь Шестёркин отметился серией сейвов на буллитах в лагере новичков «Нью-Йорк Рейнджерс». В официальном «твиттере» «синерубашечников» назвали игру Игоря впечатляющей.
Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».
Шестёркин был выбран «Рейнджерс» в четвёртом раунде драфта 2014 года под общим 118-м номером. 23-летний вратарь провёл 28 матчей в составе СКА в регулярке, одержав 24 победы и отыграв 10 раз на ноль. В плей-офф в восьми матчах отражает 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,93.
Ранее генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон оценил игру голкипера. В настоящий момент россиянин занимается в лагере развития клуба из Нью-Йорка.
Шестёркин: для меня большая честь подписать контракт с «Рейнджерс»
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