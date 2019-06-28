Шестёркин отметился серией сейвов на буллитах в лагере новичков «Рейнджерс»

Российский голкипер Игорь Шестёркин отметился серией сейвов на буллитах в лагере новичков «Нью-Йорк Рейнджерс». В официальном «твиттере» «синерубашечников» назвали игру Игоря впечатляющей.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Шестёркин был выбран «Рейнджерс» в четвёртом раунде драфта 2014 года под общим 118-м номером. 23-летний вратарь провёл 28 матчей в составе СКА в регулярке, одержав 24 победы и отыграв 10 раз на ноль. В плей-офф в восьми матчах отражает 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,93.

Ранее генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон оценил игру голкипера. В настоящий момент россиянин занимается в лагере развития клуба из Нью-Йорка.