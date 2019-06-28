Пашнин: посмотрел первый раунд церемонии драфта. Умеют в НХЛ сделать шоу!

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Пашнин рассказал, как проходит подготовка к новому сезону.
«Сейчас я нахожусь в Майами с семьёй и детьми, катаюсь на льду, занимаюсь физической подготовкой в зале. В свободное от работы время немного отдыхаю. Всех игроков «Салавата Юлаева» собирают 15 июля. Планирую приехать в Уфу за сутки, разместиться, после чего буду проводить время с командой и разбираться со всеми необходимыми вопросами.
Знакомство с Цулыгиным? Он, кстати, тоже в Майами, мы с ним общались по телефону. У него дети играют в теннис, а у меня сын ходит на хоккей. Так что времени пересечься здесь почти нет, переговорим более плотно уже при встрече в Уфе.
Смотрел ли я финал Кубка Стэнли? Захватил концовку, рад за наших парней – Володю Тарасенко и Ивана Барбашёва. Они красавцы! Люди долго шли к этому успеху, особенно, Тарасенко. Кстати, ещё посмотрел первый раунд церемонии драфта. Умеют в НХЛ сделать шоу!», — сказал Пашнин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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