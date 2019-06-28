Каменский — о Панарине: «Рейнджерс» — самый специфический клуб в НХЛ

Вице-президент КХЛ по развитию, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский прокомментировал интерес «Нью-Йорк Рейнджерс» к российскому форварду Артемию Панарину.
«Нужно понимать, что „Рейнджерс“ — самый специфический клуб. Нью-Йорк — мировая столица, а „Мэдисон Сквер Гарден“ — совершенно особая по атмосфере арена. Болельщики „Рейнджерс“ или любят тебя, или на дух не переносят, нейтральных оценок не признают. Плюс как организация „рейнджеры“ — лидеры НХЛ, бытовые, медицинские, семейные вопросы, включая, например, вывод жён на арену, налажены у них идеально. Также в гостевых городах игроки „Рейнджерс“ всегда живут в топ-отелях.
В то же время Нью-Йорк, как мегаполис, требует очень специфической организации быта. Несколько часов в день ты можешь проводить в пробках, что отражается на твоём распорядке, времени там всегда не хватает. Могу сказать, что не все с этим давлением и в „Рейнджерс“, и в „Айлендерс“ справляются. Например, мне в своё время не сразу удалось в Нью-Йорке адаптироваться», — цитирует Каменского Russia-Hockey.
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