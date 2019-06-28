Генменеджер «Ванкувера» — о штрафе из-за Луонго: понимали, что это возможно

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг прокомментировал решение голкипера «Флориды Пантерз» Роберто Луонго завершить карьеру, а также рассказал о селекционной работе.

Из-за решения канадского вратаря «Ванкувер» и «Флорида» будут оштрафованы. Клубам придётся учитывать платежи игроку под потолком зарплат до сезона-2021/22. «Кэнакс» будет учитывать штрафные $ 3,03 млн в год.

«Мы говорили об этом с лигой, вот такие правила. Мы ничего не можем поделать в этой ситуации. Понимали, что это возможно, и планировали наши действия исходя из этого.

Подписание ограниченно свободных агентов? Не скажу, что мы близки к заключению какого-либо контракта. Находимся в постоянном диалоге, ищем точки соприкосновения. В прошлом году мы знали, что братья Седин не вернутся в команду. У нас были на их позициях молодые талантливые игроки, которых мы хотели поддержать подписанием опытных хоккеистов.

Если сейчас мы будем подписывать игроков с рынка, то у меня должна быть уверенность, что защитник способен играть в топ-4, а форвард — в топ-6», — цитирует Беннинга Sportsnet650.