Нестеров поделился эмоциями от показа Кубка Гагарина в школе «Трактора»

Защитник ЦСКА Никита Нестеров поделился эмоциями от процедуры размещения Кубка Гагарина в школе «Трактора». Нестеров является воспитанником челябинского клуба.

«Если бы я во второй или третий раз завоевал этот трофей, то, наверное, эта процедура не была столь эмоциональной. Но этот кубок я вместе с ЦСКА завоевал впервые. Так что никакой усталости. Сами видите, у меня улыбка не сходит с физиономии.



Особенно приятно, когда приходят детишки. Приезжают даже из Златоуста, Чебаркуля, из других городов и поселков. Повстречался с тренерами спортивной школы. Многие уже в возрасте, и мне очень приятно всех видеть», — цитирует Нестерова официальный сайт ЦСКА.

В прошедшем сезоне 26-летний Нестеров провёл 41 матч в регулярном чемпионате КХЛ, записав на свой счёт четыре заброшенные шайбы и 14 результативных передач. Кроме того, хоккеист заработал показатель полезности «+16» и 20 минут штрафа. В плей-офф уроженец Челябинска набрал 11 (2+9) очков в 20 матчах при показателе полезности «+11».