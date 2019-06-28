Сын Марио Лемье снова принял участие в лагере развития «Питтсбурга»

Остин Лемье, сын Марио Лемье, в четвёртый раз подряд принял участие в лагере развития «Питтсбург Пингвинз», информирует официальный сайт НХЛ.

«Любой, кто играет в хоккей в колледже, думает о НХЛ. Я получал удовольствие от первого сезона. У меня были взлёты и падения, но я всё равно с нетерпением жду нового сезона. Всегда есть вещи, над которыми можно поработать. Сейчас я не уверен, но надеюсь, что с точки зрения общей игры и результативности мне удастся больше помогать команде.

Скорость стала для меня важным шагом вперёд. Конечно, было очень сложно. Хотя к концу года скорости стали снижаться. Это было приятно. Я хочу быть готовым к началу следующего чемпионата. Все ребята знают, что делают. Они со мной не так уж много говорят на льду. Обычно вопросы касаются не хоккейных вещей. Приятно давать им некоторые советы, если они в них нуждаются», — цитирует Лемье-младшего официальный сайт лиги.