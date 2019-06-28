Андрей Миронов подал заявку на участие в романтическом шоу с Ольгой Бузовой

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов подал заявку на участие в новом романтическом шоу телеканала ТНТ с участием поп-исполнительницы Ольги Бузовой.

«До нового хоккейного сезона осталось совсем немного… Между тренировками увидел, что канал ТНТ запускает новое шоу с Ольгой Бузовой. Решил просто отправить заявку на кастинг, как думаете, взяли бы меня? В теории?» – написал Миронов в «Инстаграме».

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Андрея Миронова.

Проект с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрутдиновым, где они попытаются помочь друг другу найти партнёров, выйдет осенью.

В минувшем сезоне 24-летний Миронов сделал пять результативных передач в 41 матче регулярного чемпионата при показателе полезности "+3". В 11 матчах плей-офф Миронов отметился одной заброшенной шайбой.