Андрей Миронов подал заявку на участие в романтическом шоу с Ольгой Бузовой

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов подал заявку на участие в новом романтическом шоу телеканала ТНТ с участием поп-исполнительницы Ольги Бузовой.
«До нового хоккейного сезона осталось совсем немного… Между тренировками увидел, что канал ТНТ запускает новое шоу с Ольгой Бузовой. Решил просто отправить заявку на кастинг, как думаете, взяли бы меня? В теории?» – написал Миронов в «Инстаграме».
Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Андрея Миронова.
Проект с Ольгой Бузовой и Тимуром Батрутдиновым, где они попытаются помочь друг другу найти партнёров, выйдет осенью.
В минувшем сезоне 24-летний Миронов сделал пять результативных передач в 41 матче регулярного чемпионата при показателе полезности "+3". В 11 матчах плей-офф Миронов отметился одной заброшенной шайбой.
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