Сыгравший один матч в минувшем сезоне за ЦСКА Левицкий перешёл в «Торпедо»

Нападающий Игорь Левицкий подписал двусторонний контракт с «Торпедо», информирует официальный сайт нижегородского клуба. Соглашение рассчитано на один год.
Большую часть минувшего сезона форвард провёл в фарм-клубе ЦСКА. Он стал третьим бомбардиром «Звезды» по итогам регулярного чемпионата ВХЛ—2018/19. В 41 матче Левицкий забил 15 голов и отдал 16 передач. За главную команду «армейского» клуба Игорь сыграл всего один матч.
В сезоне-2017/18 Левицкий выступал за новосибирскую «Сибирь», проведя 28 матчей в регулярном чемпионате, записав в свой актив 8 (5+3) баллов при показателе полезности "-10" и 13 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 13 минут за встречу.
В общей сложности на уровне лиги 26-летний нападающий провёл 222 матча и набрал 58 (30+28) очков.
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