Мизюрин: готов к ВХЛ, но буду делать всё возможное, чтобы пробиться в «Авангард»

Нападающий Максим Мизюрин прокомментировал возвращение в «Авангард». Последние три года хоккеист играл в Северной Америке.

«Первые два года за океаном я провёл в главной юниорской лиге Квебека в команде «Валь-д’Ор Форерс». Жил там в семье, которая обеспечивала всем необходимым. Все условия были предоставлены, я ни в чём не нуждался. Команда показала средний результат – два раза мы вышли в плей-офф, в первый год вылетели во втором раунде, а потом проиграли в первом раунде.



В последнем сезоне я играл за команду «Ньюфаундленд Граулерз» из системы «Торонто Мейпл Лифс», выступающую в лиге Восточного побережья. К сожалению, этот год не очень хорошо у меня сложился: возникли проблемы с получением разрешения на работу, было несколько травм, поэтому я закончил сезон досрочно и вернулся домой.

Мне поступило несколько предложений продолжения карьеры в Северной Америке. Также было предложение от «Авангарда». Посоветовавшись с агентом и близкими, принял решение вернуться, потому что посчитал, что на данном этапе своей карьеры это будет самым оптимальным вариантом. Конечно, я готов выступать в ВХЛ, но буду делать всё возможное и прикладывать все усилия, чтобы пробиться в основу «Авангарда» и играть в КХЛ. Опыт, который получил за океаном, должен помочь мне при работе с Бобом Хартли. Но это не гарантирует места в основном составе, всё будет зависеть от только меня, от моего желания и трудолюбия», – цитирует Мизюрина официальный сайт омского клуба.