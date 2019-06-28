Защитник «Амура» Йордан попросил порекомендовать книги для чтения в самолётах

Защитник «Амура» Михал Йордан в «Твиттере» попросил порекомендовать книги для чтения в самолётах.

«Приближается сезон. Целые дни в самолётах и отелях уже не за горами. Не могли бы вы мне порекомендовать какое-нибудь чтение», — написал Йордан в «Твиттере», сопроводив пост саркастическим смайликом и хэштегом «Амура».

В минувшем сезоне 28-летний чешский защитник забросил 2 шайбы и сделал 13 результативных передач в 54 матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности "+7" и набрав 16 минут штрафа. В среднем за матч Михал проводил на льду 21 минуту 44 секунды.



Следующий сезон станет для Йордана третьим в Хабаровске и четвёртым в КХЛ. До «Амура» Михал защищал цвета казанского «Ак Барса». В общей сложности за карьеру в лиге на счету защитника 33 (7+26) очка в 164 матчах.