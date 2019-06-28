«Авангард» пошутил над «Рейнджерс» за попытку удивить Панарина

В «Авангарде» отреагировали на информацию, что клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» поприветствовал Артемия Панарина на домашней арене. Россиянин встречается с представителями клубов НХЛ по поводу заключения нового контракта, в их числе и «Рейнджерс».

«Вы серьёзно, «Рейнджерс»? Одна картинка? Ну это вообще не уровень, Артемий. Они даже не старались!» — сказано в «инстаграме» омской команды.

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» «Авангарда».

В минувшем сезоне Панарин провёл 79 матчей в регулярном чемпионате. На его счету 28 заброшенных шайб и 59 результативных передач при показателе полезности «+14». В 10 матчах плей-офф Панарин набрал 11 (5+6) очков, нанёс 27 бросков и заработал показатель полезности «0».