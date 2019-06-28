Каменский: я противник ранних отъездов в НХЛ. Сначала игрок должен созреть в КХЛ

Вице-президент КХЛ, олимпийский чемпион Валерий Каменский подвёл итоги драфта НХЛ-2019, на котором выбрали 28 российских игроков. Это лучший результат России за последние 16 лет.
«Во-первых, я противник ранних отъездов в НХЛ. Считаю, что сначала игрок должен созреть в КХЛ, и только потом с определённым статусом лететь за океан, на конкретную позицию в клубе. По такому сценарию в своё время отправлялись в НХЛ, например, нынешний обладатель Кубка Стэнли Владимир Тарасенко, предыдущий обладатель этого трофея Евгений Кузнецов и, надеюсь, будущий – Артемий Панарин.
Как я сам? Ну я вообще застал совсем другую хоккейную эпоху, где-то мне повезло, но где-то было и сложнее, чем нынешним поколениям. Но в принципе и наше поколение можно внести в данный список. А, во-вторых, высокий интерес на драфте к российским хоккеистам никак не могу назвать негативным фактором для КХЛ. Наоборот, мы видим, что наша школа хоккея по-прежнему воспроизводит мастеров мирового уровня, а МХЛ и КХЛ прогрессируют. Можно спорить о темпах этого прогресса, но факты очевидны", — цитирует Каменского Russia-Hockey.
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